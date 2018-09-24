В Крыму в аварии с автобусом погибли пять человек

На крымской трассе сегодня днем столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль, в аварии погибли пять человек. Об этом "РГ" сообщили в МВД Республики Крым.

Авария произошла в Первомайском районе полуострова, на автодороге Красноперекопск - Симферополь. Как уточнили в МВД, водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и врезался в автобус Setra. От сильнейшего удара легковушку вынесло за пределы проезжей части. "Десятка" была сильно деформирована. По предварительным данным, погибли пять человек, находившихся в легковушке - водитель и четыре пассажира. Спасатели извлекали их тела с помощью специального инструмента.

Точные данные о количестве погибших и пострадавших сейчас уточняются. Но известно, что в автобусе ехали около 15 человек, и все они в ДТП не пострадали.

На месте аварии работали сотрудники МЧС, скорой помощи, ГИБДД. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.