В Севастополе на взятке поймали чиновника земельной сферы

В Севастополе по подозрению во взяточничестве задержали начальника управления земельных отношений, который хотел получить 500 тысяч рублей за согласование границ участка.

Чиновнику инкриминируют покушение на получение взятки в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ), сообщили в СУ СК РФ по Севастополю.

Следователи установили, что в августе 2018 года к начальнику обратился бывший сотрудник управления земельных отношений от имени председателя товарищества собственников недвижимости. Посредник попросил за вознаграждение согласовать акт определения границ земельного участка ТСН. Чиновник согласился, подписал документы и передал копию через бывшего подчиненного. А 21 сентября в кафе произошла встреча с председателем ТСН, который передал посреднику один миллион рублей.

- 500 тысяч посредник намеревался отдать чиновнику, а остальные оставить себе, однако был лишен возможности это сделать из-за вмешательства УЭБиПК УМВД России по Севастополю, - сообщили в СК.

После этого начальник управления земельных отношений был задержан, суд рассмотрит ходатайство о заключении его под стражу.

Кроме этого, уголовное дело заведено на бывшего сотрудника управления, выступавшего в роли посредника. Его обвиняют в покушении на посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункт "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ).

Согласно сведениям с официального сайта департамента земельных и имущественных отношений Севастополя, начальником управления земельных отношений является Сергей Прямков. В пресс-службе правительства Севастополя сообщили, что руководство города оказывает всестороннее содействие правоохранителям в расследовании уголовного дела.