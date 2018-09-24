На Ямале легковушку зажало между катками, погиб пассажир

В городе Лабытнанги в результате автоаварии погиб человек. Машину, в которой он ехал в качестве пассажира, буквально смяло между двумя дорожными катками.

Как передает пресс-служба МЧС ЯНАО, ДТП произошло накануне в 06:05 по местному времени на перекрестке улиц Первомайская и Комсомольская.

Водитель ВАЗ-21099 сбил дорожные указатели и врезался в машины НАММ "Каток", который ремонтировали дорогу - легковушку зажало между ними.

"Шофер был госпитализирован, его пассажир от полученных травм скончался в больнице", - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Обстоятельства аварии выясняются.