В Новом Уренгое двухлетний ребенок погиб из-за конфеты

В Новом Уренгое правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах трагического несчастного случая: двухлетний мальчик подавился конфетой и скончался.

По информации Следственного комитета ЯНАО, ребенок умер 23 сентября в карете "скорой помощи". Судмедэкспертиза показала, что он подавился конфетой.

"Накануне днем мальчик вместе с родителями был на празднике в кафе", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Начата доследственная проверка. В частности, в ходе нее правоохранители выяснят, вовремя ли и в полном ли объеме была оказана малышу первая медпомощь.