В сургутской школе детям подали еду без посуды

Пользователи паблика "Типичный Сургут" опубликовали фото, сделанной в столовой городской школы. На нем детям раздают котлеты с подноса. По словам автора снимка, чистые тарелки закончились, так как сломалась посудомоечная машина.

"Позорище, хоть бы одноразовые закупили", - возмущаются в комментариях читатели, и предлагают работникам столовой мыть посуду по старинке, руками.

Инцидент вызвал бурные обсуждения и привлек внимание надзорных органов.

"Проверка будет проведена Роспотребнадзором, но прокуратура Сургута также подключится к ней", - сообщила "РГ" пресс-секретарь прокуратуры ХМАО-Югры Инга Снаткина.