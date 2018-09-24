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24.09.2018 11:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тюмени первокурсники разделись на вечеринке в честь поступления

Текст: Мария Гафурова

В социальных сетях активно обсуждают скандальную вечеринку первокурсников, бурно отмечавших поступление в университеты в одном из клубов Тюмени.

Внимание СМИ и пользователей интернета она привлекла довольно откровенными конкурсами.

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Видео с вечеринки выложили ее участники на своих страницах в социальных сетях: новоиспеченные студенты - парни и девушки - обнажаются на сцене, чтобы получить сертификат на 1000 рублей в один из тату-салонов. Так же на камеру запечатлели другой конкурс, где студентки чистили зубами бананы, зажатые между ног у молодых людей. Видео вызвали большой резонанс. Многие обвиняли студентов в аморальном поведении, но находились и те, кто одобрительно отзывался о произошедшем.

"Легендарная", по словам устроителей, вечеринка проходила как ежегодное общегородское мероприятие. Оно было организовано одним из местных предпринимателей. Как рассказали в пресс-службах нескольких тюменских университетов, никакого отношения вузы к этому действию не имели. Как написала администрация официальной группы ТюмГУ "Вконтакте", их официальное посвящение в студенты прошло 14 сентября.

- Мы за адекватные тусовки и клевые вечеринки, за которые потом никому не будет стыдно! - гласит сообщение.

Аналогичный ответ предоставили и в медуниверситете. Их посвящение еще впереди - оно состоится 6 октября. Как рассказала "РГ" пресс-секретарь вуза Ирина Лютоева, на мероприятии будут присутствовать представители власти, выпускники и пресса.

Фото: Depositphotos.com
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- Мы делаем все, чтобы наши студенты развлекались достойно. Они в таком не участвуют, - отметила она.

По словам пресс-секретаря ТюмГУ Елены Дружининой, университет обязательно проведет внутреннюю проверку по факту произошедшего. По каждому отдельному случаю будет принимать решение коллегиальная комиссия по академической этике. Не исключено, что некоторые из "отличившихся" студентов будут отчислены.

- Сейчас мы готовим обращение в правоохранительные органы. Не хотим пока делать скоропалительных выводов. Считаем, что главное выявить причины и условия, способствующие совершению противоправных деяний. У университета нет целей найти виноватых среди студентов, - сообщила Елена Дружинина, заметив, что первоочередная задача сейчас - выяснить, кто является организатором подобных конкурсов.

Следственным комитетом Тюменской области уже организована доследственная проверка по факту произошедшего. Как сообщает пресс-служба ведомства, если информация, опубликованная в СМИ, подтвердится, действиям устроителей вечеринки будет дана правовая оценка.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
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