Генерала Дрыманова не выпустили из СИЗО

Новости

В США предложили снять с России часть санкций 23:23
Сбербанк рассказал об обеде россиянина в Монако на 895 тысяч рублей 23:13
ЦБ беспокоят ипотечные кредиты с низким стартовым взносом 22:41
Собчак не исключила участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга 22:33
Шесть человек пострадали при взрыве на мебельной фабрике в Беларуси 22:22
УПЦ: Присланные Константинополем экзархи должны покинуть Киев 22:19
В октябре начнется проектирование платной автотрассы "Москва-Казань" 21:57
Собянин встретился с представителями делового сообщества Гонконга 21:57
Завершились Дни культуры Москвы в трех итальянских городах 21:46
Захарова: Во время выступления Трамп почти не затронул российскую тему 21:21
Агентство Fitch подтвердило рейтинг "Газпрома" 21:11
Компания "Ростелеком" начала масштабный ребрендинг 21:08
Министерство торговли США расширяет санкции в отношении РФ 21:02
Брюссель выступил против ликвидации школ нацменьшинств в Балтии 20:59
Россельхознадзор разрешил поставки продукции "Витебского мясокомбината" 20:57
Входивший в топ-30 России банк "Югра" признан банкротом 20:56
Головин впервые попал в стартовый состав "Монако" 20:47
Грудной ребенок лидера Новой Зеландии стал официальным делегатом ГА ООН 20:38
Мария Бутина собиралась остаться в США после учебы 20:26
Видео: В Астане сосед чудом спас падавшего с 10-го этажа ребенка 20:25
В Петербурге опробуют новый формат концертов этнической музыки 20:20
Эрдоган призвал реформировать СБ ООН 20:19
Трамп назвал социализм источником страданий 20:00
Петербуржец нашел нож в доставленной из ресторана шаверме 19:52
Volvo представила новый вседорожный универсал V60 Cross Country 19:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В телеэфире состоится премьера фильма про Элвиса Пресли
В телеэфире состоится премьера фильма про Элвиса Пресли
Верховный суд разъяснил, как правильно досрочно возвращать кредит
Верховный суд разъяснил, как правильно досрочно возвращать кредит
В "РГ" покажут спектакль по книге Якова Миркина
В "РГ" покажут спектакль по книге Якова Миркина
25.09.2018 21:28
Рубрика: Происшествия

Крапленая карта

Генерала Дрыманова не выпустили из СИЗО
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7677 (214)
Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшему начальнику столичного главка СКР генералу Александру Дрыманову, обвиняемому в коррупции.

Ранее Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия ФСБ в рамках дела о взятках продлил срок содержания в СИЗО Дрыманова до 16 декабря 2018 года. Защита Дрыманова просила перевести его под домашний арест. Само заседание проходило в закрытом режиме.

Александр Дрыманов обвиняется в двух эпизодах взяточничества - крупного и особо крупного

Александр Дрыманов был задержан сотрудниками ФСБ и арестован в середине июля по обвинению в двух эпизодах взяточничества - крупного и особо крупного. По данным следствия, особо крупная взятка связана с получением следователями миллиона долларов за освобождение из СИЗО авторитета Андрея Кочуйкова, известного в криминальных кругах как Итальянец. Дрыманов якобы получил из этой суммы 200 тысяч долларов, то есть пятую часть. Кочуйков был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года. Как считают следователи, взятку передал бизнесмен Олег Шейхаметов по просьбе Захария Калашова, известного в криминальных кругах как вор в законе Шакро Молодой.

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС
Следователей обяжут брать под арест имущество подозреваемых в коррупции

Второй эпизод взятки связан с получением Дрымановым от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег, а точнее кредитной карты с деньгами, Никандров заявил ранее в суде по делу экс-главы УСБ СК РФ Михаила Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем. Заключивший сделку со следствием Никандров пояснил в суде, что передал карту с деньгами начальнику за содействие назначению на должность и покровительство по службе. Сам Дрыманов заявил, что вину не признает, считает себя оговоренным Никандровым и "готов к процессуальному сражению". 20 апреля Мосгорсуд приговорил Максименко, который не признал своей вины, к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 млн рублей. Ламонова, который заключил сделку со следствием, 26 июля приговорили к пяти годам строгого режима со штрафом в 32 млн рублей. Денис Никандров получил меньше всех - в августе Мосгорсуд приговорил его к 5,5 года колонии без штрафа.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Выступление Трампа на Генассамблее ООН вызвало смех в зале
МИД РФ предостерег Украину от разрыва договора по Азовскому морю
Погибшие при крушении Ил-20 военные представлены к наградам
Ракетный комплекс "Бастион" впервые выполнит стрельбы в Арктике
Госдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеров