Генерала Дрыманова не выпустили из СИЗО

Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшему начальнику столичного главка СКР генералу Александру Дрыманову, обвиняемому в коррупции.

Ранее Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия ФСБ в рамках дела о взятках продлил срок содержания в СИЗО Дрыманова до 16 декабря 2018 года. Защита Дрыманова просила перевести его под домашний арест. Само заседание проходило в закрытом режиме.

Александр Дрыманов обвиняется в двух эпизодах взяточничества - крупного и особо крупного

Александр Дрыманов был задержан сотрудниками ФСБ и арестован в середине июля по обвинению в двух эпизодах взяточничества - крупного и особо крупного. По данным следствия, особо крупная взятка связана с получением следователями миллиона долларов за освобождение из СИЗО авторитета Андрея Кочуйкова, известного в криминальных кругах как Итальянец. Дрыманов якобы получил из этой суммы 200 тысяч долларов, то есть пятую часть. Кочуйков был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года. Как считают следователи, взятку передал бизнесмен Олег Шейхаметов по просьбе Захария Калашова, известного в криминальных кругах как вор в законе Шакро Молодой.

Второй эпизод взятки связан с получением Дрымановым от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег, а точнее кредитной карты с деньгами, Никандров заявил ранее в суде по делу экс-главы УСБ СК РФ Михаила Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем. Заключивший сделку со следствием Никандров пояснил в суде, что передал карту с деньгами начальнику за содействие назначению на должность и покровительство по службе. Сам Дрыманов заявил, что вину не признает, считает себя оговоренным Никандровым и "готов к процессуальному сражению". 20 апреля Мосгорсуд приговорил Максименко, который не признал своей вины, к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 млн рублей. Ламонова, который заключил сделку со следствием, 26 июля приговорили к пяти годам строгого режима со штрафом в 32 млн рублей. Денис Никандров получил меньше всех - в августе Мосгорсуд приговорил его к 5,5 года колонии без штрафа.