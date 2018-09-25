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Рубрика: Происшествия

Оружие за наркотики

ИГИЛ пытается создать опорный пункт со "спящими ячейками"
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск №7677 (214)
Международная террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в РФ. - Ред.) пытается создать на территории Центральной Азии опорный пункт и активизировать "спящие ячейки". Об этом во вторник журналистам сообщил руководитель Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.
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Он принял участие в открытии сбора руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ, проводимого в Киргизии.

"По результатам анализа складывающейся оперативной обстановки было принято решение при разработке сценарной линии совместного антитеррористического учения сделать содержательные акценты на тех узловых проблемах, которые по согласованию с партнерами представляют реальную угрозу безопасности не только Кыргызской Республики, но и Центрально-Азиатского региона в целом", - сказал Новиков.

По его словам, к числу таких проблем относятся "попытки со стороны игиловцев создать на территории региона новый опорный центр так называемого "халифата", а также сформировать и активизировать уже созданные "спящие джамааты".

"Мы приняли во внимание оценку исполнительного директората контртеррористического комитета ООН о том, что в результате излишков оружия, поступающего из зон политической нестабильности, в регионе стимулируется торговля по принципу "оружие за наркотики", усугубляемая фактором недостаточной защищенности границы", - отметил Андрей Новиков.

Фото: Нэнси Сисель/ РИА Новости
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Вице-премьер Киргизии Жениш Разаков признал, что террористическая угроза, исходящая из Афганистана, усиливается, а члены международных террористических организаций просачиваются в страны Центральной Азии.

"Все это делает террористические угрозы в нашем регионе и в СНГ в целом долговременными. Особую озабоченность вызывает тот факт, что террористы не оставляют попыток проникновения с севера Афганистана на территорию Центрально-Азиатского региона с целью дестабилизации обстановки", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что после разгрома в Сирии и Афганистане террористы ищут новые территории, где могли бы осесть, и переходят к тактике "спящих ячеек".

Происшествия Терроризм Антитеррор Международные организации СНГ
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