Полицейские в Москве нашли поддельное производство популярной жвачки

В столице пресечена деятельность преступной группы лиц, подозреваемых в сбыте контрафактной жевательной резинки с ущербом правообладателю на сумму свыше 20 миллионов рублей. Об этом во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в ходе проведения проверочной закупки сотрудникам полиции удалось приобрести более 300 тысяч упаковок контрафактной жевательной резинки известного мирового бренда на сумму 2 миллионов рублей. "В ходе проведения следственных и оперативных мероприятий у преступников изъято более 560 тысяч единиц поддельной продукции, денежные средства в иностранной валюте, по курсу Центрального банка Российской Федерации эквивалентные сумме около 4 миллионов рублей, более 20 мобильных телефонов и ноутбуков, печати различных организаций, финансовые документы, банковские карты, черновые записи и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - добавила официальный представитель полицейского ведомства.

Отмечается, что спецоперацию провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по Северо-Восточному округу Москвы.

В отношении лидера преступного бизнеса возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования средств индивидуализации товаров совершенного по предварительному сговору группой лиц (часть 3 статьи 180 УК РФ) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время проводятся все необходимые проверочные мероприятия и следственные действия для установления соучастников и иных эпизодов противоправной деятельности.