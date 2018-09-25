В Ярославле мужчина умер после наложения гипса

В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины из-за врачебной ошибки.

3 августа 33-летний житель Ярославля обратился в травмпункт больницы скорой медпомощи имени Соловьева, где ему поставили диагноз "перелом голеностопного сустава" и наложили на правую ногу гипсовую повязку, сообщили в следственном управлении СК РФ порегиону.

Однако лучше травмированному не стало. Наоборот, боль в ноге усилилась, из-за чего несколько раз он вызывал на дом скорую помощь. Бригады приезжали к пациенту три раза, но госпитализировали его только 6 августа, причем в реанимацию. В тот же день мужчина скончался в больнице от заражения крови.

- По результатам повторной рентгенографии установлено, что диагноз "перелом голеностопного сустава" врачи травмпункта поставили ошибочно. В результате несколько дней под повязкой происходил воспалительный процесс, который привел к образованию язв и тромбов, - рассказала официальный представитель регионального СУ СК Кристина Гузовская. - Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В ведомстве уточнили, что сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы. Устанавливаются конкретные лица из числа медицинских работников, причастные к совершению преступления.