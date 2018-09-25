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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Это вам не баблгам

В Москве найдены тонны поддельной жвачки
Текст: Анна Смородинова
Российская газета - Федеральный выпуск №7677 (214)
Столичные полицейские пресекли деятельность преступной группы, подозреваемой в сбыте контрафактной жевательной резинки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в ходе проведения проверочной закупки сотрудникам полиции удалось приобрести более 300 тысяч упаковок жевательной резинки известного мирового бренда на сумму 2 млн рублей. "Позднее у преступников были изъяты более 560 тысяч единиц поддельной продукции, валюта, эквивалентная сумме около 4 млн рублей, более 20 мобильных телефонов и ноутбуков, печати различных организаций, финансовые документы, банковские карты, черновые записи и иные вещественные доказательства", - добавила Ирина Волк.

В Ленобласти девочка насмерть подавилась жвачкой

Спецоперацию провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по Северо-Восточному округу Москвы.

В отношении лидера "жвачного" бизнеса возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сейчас проводятся все необходимые следственные действия для установления соучастников и иных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.

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