Столичные полицейские пресекли деятельность преступной группы, подозреваемой в сбыте контрафактной жевательной резинки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в ходе проведения проверочной закупки сотрудникам полиции удалось приобрести более 300 тысяч упаковок жевательной резинки известного мирового бренда на сумму 2 млн рублей. "Позднее у преступников были изъяты более 560 тысяч единиц поддельной продукции, валюта, эквивалентная сумме около 4 млн рублей, более 20 мобильных телефонов и ноутбуков, печати различных организаций, финансовые документы, банковские карты, черновые записи и иные вещественные доказательства", - добавила Ирина Волк.

Спецоперацию провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по Северо-Восточному округу Москвы.

В отношении лидера "жвачного" бизнеса возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сейчас проводятся все необходимые следственные действия для установления соучастников и иных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.