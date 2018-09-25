Она получила первое замечание на заседании региональной квалифколлегии судей за то, что после вынесения приговора вручила осужденному итоговые документы, а гособвинителю их не передала, как это положено по закону. В результате приговор был обращен к исполнению более чем через полгода после вступления в силу.
А затем по представлению председателя Приморского краевого суда ее лишили полномочий за ряд нарушений. Например, при проверке по жалобе оказалось, что она слишком долго не возвращала в мировой суд административное дело о лишении водительских прав, из-за чего возникли проблемы по апелляции и у занимавшегося делом судьи, и у ответчика. Указанный в электронном виде итог рассмотрения дела противоречил фактическому содержанию постановления. А затем и постановление исчезло. Его копию членам местной квалификационной коллегии судей удалось получить лишь в ГИБДД.
В жалобе в Верховный суд судья не только отрицала свои проступки, но и ссылалась на нарушения процедуры принятия решения по ее вопросу. Проверить это оказалось непросто: протокол заседания пропал после того, как судья ознакомилась с материалами рассмотрения дела в региональной ККС.
Оказалось, что при просмотре дела она попросту вырезала лезвием этот протокол. А конверт с результатами голосования после ее ухода из ККС оказался вскрыт и заклеен заново, все его содержимое исчезло. Но копия пропавшего протокола оказалась у Елены Демидовой, председателя ККС региона, которая и рассказала в Верховном суде о происшедшем. Тут уж члены дисциплинарной коллегии единогласно решили снять мантию с судьи. И без права возврата на эту должность.