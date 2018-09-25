Коллегия по дисциплинарным спорам Верховного суда РФ рассмотрела жалобу досрочно лишенной полномочий судьи из Приморского края. Судья Татьяна Котельникова из Чугуевского районного суда за дисциплинарные нарушения была лишена мантии.

Она получила первое замечание на заседании региональной квалифколлегии судей за то, что после вынесения приговора вручила осужденному итоговые документы, а гособвинителю их не передала, как это положено по закону. В результате приговор был обращен к исполнению более чем через полгода после вступления в силу.

А затем по представлению председателя Приморского краевого суда ее лишили полномочий за ряд нарушений. Например, при проверке по жалобе оказалось, что она слишком долго не возвращала в мировой суд административное дело о лишении водительских прав, из-за чего возникли проблемы по апелляции и у занимавшегося делом судьи, и у ответчика. Указанный в электронном виде итог рассмотрения дела противоречил фактическому содержанию постановления. А затем и постановление исчезло. Его копию членам местной квалификационной коллегии судей удалось получить лишь в ГИБДД.

В жалобе в Верховный суд судья не только отрицала свои проступки, но и ссылалась на нарушения процедуры принятия решения по ее вопросу. Проверить это оказалось непросто: протокол заседания пропал после того, как судья ознакомилась с материалами рассмотрения дела в региональной ККС.

Оказалось, что при просмотре дела она попросту вырезала лезвием этот протокол. А конверт с результатами голосования после ее ухода из ККС оказался вскрыт и заклеен заново, все его содержимое исчезло. Но копия пропавшего протокола оказалась у Елены Демидовой, председателя ККС региона, которая и рассказала в Верховном суде о происшедшем. Тут уж члены дисциплинарной коллегии единогласно решили снять мантию с судьи. И без права возврата на эту должность.