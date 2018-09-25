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25.09.2018 07:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Заподозренную в растрате главу Минздрава Камчатки сняли с должности

Текст: Дина Непомнящая

Камчатский краевой суд отстранил от должности министра здравоохранения региона Татьяну Лемешко, подозреваемую в растрате 22 миллионов рублей.

Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Камчатскому краю Елена Матафонова, глава краевого Минздрава снята со своего поста на время расследования.

Суд не арестовал заподозренную в растрате главу Минздрава Камчатки

"Суд удовлетворил ходатайство следователя, который руководствовался тем, что Татьяна Лемешко может оказывать давление на своих подчиненных, проходящих свидетелями по делу", - пояснила Елена Матафонова.

Напомним, для городской поликлиники №3 у коммерческой организации приобрели здание по завышенной стоимости. Таким образом были похищены средства из программы развития здравоохранения, предназначенные для реализации инвестиционных мероприятий.

В афере заподозрили министра здравоохранения региона, учредителя фирмы и его адвоката. Бизнесмен сейчас находится под арестом. Расследование продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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