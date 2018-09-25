Заподозренную в растрате главу Минздрава Камчатки сняли с должности

Камчатский краевой суд отстранил от должности министра здравоохранения региона Татьяну Лемешко, подозреваемую в растрате 22 миллионов рублей.

Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Камчатскому краю Елена Матафонова, глава краевого Минздрава снята со своего поста на время расследования.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя, который руководствовался тем, что Татьяна Лемешко может оказывать давление на своих подчиненных, проходящих свидетелями по делу", - пояснила Елена Матафонова.

Напомним, для городской поликлиники №3 у коммерческой организации приобрели здание по завышенной стоимости. Таким образом были похищены средства из программы развития здравоохранения, предназначенные для реализации инвестиционных мероприятий.

В афере заподозрили министра здравоохранения региона, учредителя фирмы и его адвоката. Бизнесмен сейчас находится под арестом. Расследование продолжается.