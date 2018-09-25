Жительница Камчатки получила два года за лжебеременность

Усть-Камчатский районный суд вынес обвинительный приговор 32-летней жительнице поселка Ключи Камчатского края. Она признана виновной в мошенничестве при получении "декретных" выплат.

В июне прошлого года бухгалтер, притворившись беременной, обратилась в Ключевскую районную больницу для постановки на учет.

- Ранее женщина, имеющая большой собственный вес, четыре раза была "в положении". Хорошо зная симптомы состояния беременности, намеренно ввела в заблуждение врача и получила "больничный", не имея на то законных оснований, - рассказала "РГ" старший помощник прокурора Камчатки Лариса Шунина.

По предъявленному больничному листку она получила 263 тысячи "декретных" рублей.

Срок "родов" подходил в октябре, но поскольку дама так и не явилась в женскую консультацию, обеспокоенные врачи пришли к ней домой. "Беременная" отказалась открыть им дверь, после чего медики обратились в прокуратуру.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По словам Шуниной, вину в совершении преступления подсудимая признала, но ущерб учреждению так и не возместила. Она получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком 36 месяцев.