В Ижевске арестовали подозреваемого в изнасиловании пациентки врача

Новости

В Швейцарии найдена странная рука возрастом 3500 лет 13:50
Косачев: США оказались в одиночестве в переговорах по Ирану 13:47
Избиение школьника отцом второклассника в Челябинске попало на видео 13:45
В Петербурге владельцев ночных клубов будут судить за кражи 13:40
В Республике Крым увеличилась заболеваемость ВИЧ 13:39
На факультете журналистики МГУ пройдет День открытых дверей 13:36
Режиссер "Хардкора" объяснил грандиозный провал "Цоя" 13:35
Профицит федерального бюджета РФ в 2019 году составит 1,932 трлн рублей 13:28
СМИ: Абрамович готов продать "Челси" за 3 млрд фунтов 13:26
Под Волгоградом в аварии погиб человек, еще четверо пострадали 13:21
У берегов Крыма нашли опутанный сетями бронекатер 13:20
В Петербурге отопительный сезон собрались начать раньше обычного 13:13
Полицейские в Москве нашли поддельное производство популярной жвачки 13:08
МИД: Размещение оружия США в космосе грозит повтором гонки вооружений 13:06
Украинский миномет "Молот" продолжает калечить солдат 13:06
В Саратове при пожаре в 10-этажном доме погиб человек, пятеро пострадали 13:00
Чем привлекает Беларусь туристов на горнолыжных курортах 13:00
Лукашенко принял верительные грамоты от послов зарубежных стран 12:45
Пушков: Киев отделяет от себя Донбасс, разрывая договор о дружбе с РФ 12:40
В Кремле назвали причину поставок С-300 Сирии 12:40
Отопление в Подмосковье начнут давать 28 сентября 12:28
На Алтае СК выяснит обстоятельства смерти оперативника 12:27
Лукашенко: Братская Россия - наш стратегический союзник 12:15
Видео: Дженнифер Лопес упала на своем концерте 12:12
Россиян задержали на Корфу за контрабанду сигарет 12:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В телеэфире состоится премьера фильма про Элвиса Пресли
В телеэфире состоится премьера фильма про Элвиса Пресли
Верховный суд разъяснил, как правильно досрочно возвращать кредит
Верховный суд разъяснил, как правильно досрочно возвращать кредит
В "РГ" покажут спектакль по книге Якова Миркина
В "РГ" покажут спектакль по книге Якова Миркина
25.09.2018 12:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ижевске арестовали подозреваемого в изнасиловании пациентки врача

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Ижевске суд арестовал врача, подозреваемого в изнасиловании своей пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртии.

В Петербурге врача заподозрили в растлении детей на сеансах массажа

- По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношение врача избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Инцидент произошел в одной из городских больниц Ижевска. На различных информационных порталах имеется информация про клинику "Дали" и "Лада-эстет" - это неверная информация, - уточнили в ведомстве.

В интересах потерпевшей, чтобы огласка дела не усугубила ее состояние, других подробностей следователи не раскрывают.

Напомним, о том, что врача заподозрили в изнасиловании пациентки стало известно накануне. По данным РИА "Новости", происшествие случилось, когда одна из его пациенток пришла на осмотр после операции.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Поставки С-300 в Сирию ведут к стабилизации ситуации в регионе
Пушков: Киев отделяет от себя Донбасс, разрывая договор о дружбе с РФ
В Госдуму внесен проект о безвизовом въезде в РФ болельщиков Евро-2020
ПВО РФ раскрыла хитрость ВВС Израиля в крушении Ил-20
В Москве за сутки выпало более четверти месячной нормы осадков