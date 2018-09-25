В Ижевске арестовали подозреваемого в изнасиловании пациентки врача

В Ижевске суд арестовал врача, подозреваемого в изнасиловании своей пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртии.

- По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношение врача избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Инцидент произошел в одной из городских больниц Ижевска. На различных информационных порталах имеется информация про клинику "Дали" и "Лада-эстет" - это неверная информация, - уточнили в ведомстве.

В интересах потерпевшей, чтобы огласка дела не усугубила ее состояние, других подробностей следователи не раскрывают.

Напомним, о том, что врача заподозрили в изнасиловании пациентки стало известно накануне. По данным РИА "Новости", происшествие случилось, когда одна из его пациенток пришла на осмотр после операции.