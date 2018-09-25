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25.09.2018 13:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове при пожаре в 10-этажном доме погиб человек, пятеро пострадали

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове из-за пожара в 10-этажном доме на улице Буровой один человек погиб, еще четверо госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, информация о пожаре на улице Буровой на пульт "01" поступила вечером в понедельник. Возгорание произошло на втором этаже 10-этажного дома.

В Пензенской области три человека погибли при пожаре

Всего из дома пожарными было эвакуировано 75 человек. Людей из горящего здания пришлось выводить, в том числе, с помощью спасательных устройств.

К 12 часам ночи пожар был потушен, от огня пострадало три квартиры. Площадь пожара оценивается в 60 квадратных метров.

В результате возгорания погиб один из жильцов, пострадало пять человек. В настоящее время в больницах находятся мужчина и женщина с ожогами третьей степени, еще два человека были госпитализированы из-за отравления продуктами горения.

К половине второго ночи вторника жильцы дома смогли вернуться в свои квартиры.

- Причина и обстоятельства пожара выясняются специалистами испытательной пожарной лаборатории, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным областного управления СК, тело погибшего мужчины, 1981 года рождения, было обнаружено в одной из квартир после тушения огня.

- По факту пожара проводится доследственная проверка, назначен ряд судебных экспертиз, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Ирина Мешкова.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов
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