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25.09.2018 17:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове главного борца с коррупцией обвинили во взятках

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове следствие предъявило обвинение в получении двух взяток на общую сумму в семь миллионов рублей начальнику регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД, подполковнику полиции.

Фото: СУ СК РФ по Севастополю
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Как сообщает СУ СК по региону, первый эпизод относится еще к 2016 году, когда полицейский занимал должность заместителя начальника УЭБиПК ГУ МВД по Саратовской области. По версии следствия, через посредника борец с коррупцией получил пять миллионов рублей за возврат ранее изъятых серверов с программным обеспечением, предназначенных для работы сети автозаправочных станций. Эти сервера были изъяты подчиненными полицейского руководителя в ходе доследственной проверки. Примечательно, что за последние годы в прессу и соцсети неоднократно попадала информация о якобы раскрытых случаях мошенничества в Саратовской области на АЗС при отпуске покупателям горючего, однако к уголовной ответственности никто из продавцов так привлечен и не был.

Второй случай получения взятки относится к маю прошлого года. Нынешний фигурант уголовного дела в это время уже стал начальником УЭБиПК. Как считают следователи, деньги в сумме два миллиона рублей полицейский получил от учредителя частной медицинской клиники.

- Незаконное вознаграждение предназначалось за прекращение проводимой органом внутренних дел проверки правильности использования лечебным учреждением средств фонда обязательного медицинского страхования, а также за не привлечение сотрудников клиники к уголовной ответственности за выявленные нарушения, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления по региону СК Ирина Мешкова.

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Как отметили в СК, факты противоправной деятельности были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ по региону. Подполковник был задержан еще в мае этого года. Сам он своей вины в предъявленных ему обвинениях не признает.

Сейчас в суде слушается уголовное дело в отношении коллеги полицейского - бывшего начальника службы собственной безопасности ОРЧ ГУ МВД по Саратовской области полковника Сергея Кашева, который обвиняется в незаконном получении шести миллионов рублей.

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