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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Научный подход к премиям

Бывшего главу НИИ травматологии обвинили в многомиллионных хищениях
Текст: Никита Зайков
Российская газета - Федеральный выпуск №7677 (214)
Вчера суд Центрального района Новосибирска начал рассматривать одно из самых громких уголовных дел в регионе за последние годы. На скамье подсудимых - Михаил Садовой, бывший директор крупного федерального медицинского центра - Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Цивьяна. В феврале нынешнего года его взяли под домашний арест.

Михаил Садовой обвиняется в особо крупном хищении из федерального бюджета (часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии следствия, руководитель НИИТО совместно с научным консультантом учреждения Сергеем Поскочиным присвоили свыше десяти миллионов рублей.

Суд начал рассматривать одно из самых громких уголовных дел в регионе за последние годы

Как рассказал "РГ" гособвинитель Евгений Громов, в декабре 2014 года Михаил Садовой утвердил список сотрудников института, которым полагались премии по итогам года. В списке было около десятка фамилий. Размер премий варьировался от 640 тысяч рублей до четырех с лишним миллионов, но в основном выплаты составляли порядка 1,5 миллиона рублей на человека. Общий размер премиального фонда составил свыше 18 миллионов рублей, которые были переведены со счета НИИТО на банковские счета сотрудников.

Однако, по данным следствия, счастливчиков, которые получили щедрые поощрения, заранее предупредили: часть денег нужно будет вернуть. В первой половине января 2015 года сотрудники перечислили в пользу Михаила Садового больше половины полученных премий, свыше 10,7 миллиона рублей. На что именно в итоге были потрачены бюджетные средства, не установлено. Однако в обвинительном заключении по делу указано, что растратчики воспользовались ими по своему усмотрению. Кстати, в качестве обеспечительных мер по делу арестовано имущество Садового: земельный участок и коттедж на сумму 6,6 миллиона рублей.
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Примечательно, что Сергей Поскочин, которого следствие считает соучастником Михаила Садового, скрылся за границей и объявлен в международный розыск, так что отвечать перед судом пока придется только бывшему руководителю федерального бюджетного учреждения. Вину Михаил Садовой не признает, от каких-либо комментариев воздерживается. Отметим, что дело, возбужденное по материалам регионального УФСБ, расследовалось в обстановке строгой секретности. Меру пресечения, назначенную Михаилу Садовому, несколько раз продляли в суде, однако заседания проходили в закрытом режиме. Поэтому обстоятельства хищения крупной суммы стали известны только сейчас.

Вчера защита обвиняемого настаивала, что уголовное дело следует вернуть прокурору: якобы в обвинительном заключении не обозначено, какие конкретно действия совершил Михаил Садовой, а какие - Сергей Поскочин. Однако суд с этим не согласился. Следующее заседание назначено на 10 октября, в суд будут вызваны свидетели и представители потерпевшей стороны.

Доктор медицинских наук Михаил Садовой возглавлял НИИТО имени Цивьяна в 2006 году. Он является одним из инициаторов создания в Новосибирске Инновационного медико-технологического центра, который открылся в 2012 году и стал первым медицинским технопарком в стране. На базе технопарка производятся в том числе уникальные эндопротезы с использованием биокерамики.

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