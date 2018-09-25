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25.09.2018 11:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Иркутянка отсудила 450 тысяч рублей у картинг-клуба за травмы

Текст: Алексей Бондарев

Жительница Иркутска выиграла иск против местного картинг-клуба, в котором ранее получила тяжелые травмы. За удаленный желчный пузырь и разорванную печень она отсудила 450 тыс рублей.

Фото: Сергей Васильев / ТАСС
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Как сообщает суд Свердловского района Иркутска, где рассматривалось дело, владельца клуба признали нарушившим требования безопасности. Картинг, на котором катались посетители, фактически являелся гоночным спортивным миниавтомобилем. При этом он не был оборудован ремнями безопасности.

Пострадавшая в ходе заезда врезалась в отбойник и ударилась грудной клеткой об руль. В больнице ей провели срочную операцию по удалению желчного пузыря и ушиванию печени.

"Ответчик требования не признал. Но юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего", - заявили в пресс-службе суда.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск
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