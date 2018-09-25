В Красноярском крае младенец умер после укуса отца

В городе Дивногорске Красноярского края возбудили уголовное дело об убийстве после гибели трехмесячного ребенка.

Об этом сообщили в региональном управлении СУ СК.

По предварительной версии, смерть ребенка наступила в результате истязаний отца. Как пояснил 25-летний мужчина, травмы и укусы сыну он нанес, "чтобы успокоить" плачущего малыша. После чего подозреваемый выпил пиво и лег спать.

Известно, что в семье также воспитывается девочка в возрасте около двух лет.

По факту трагедии проводится судебно-медицинская экспертиза. Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого.