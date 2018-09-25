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25.09.2018 15:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске начался суд над экс-главой НИИТО

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
В Центральном суде Новосибирска начался процесс по делу бывшего директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Михаила Садового. С февраля нынешнего года он находится под домашним арестом.

По версии следствия, Михаил Садовой совместно с научным консультантом НИИТО Сергеем Поскочиным присвоили 10,7 миллиона рублей, которые были оформлены как премии сотрудникам института.

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Как сообщил в суде гособвинитель Евгений Громов, в декабре 2014-го Михаил Садовой составил список сотрудников института, которым полагались премии по итогам года. В списке было около десятка фамилий. Размер премий варьировался от 640 тысяч рублей до четырех с лишним миллионов, но в основном выплаты составляли порядка 1,5 миллиона рублей на человека. Общий размер премий превысил 18 миллионов рублей.

Однако счастливчиков заранее предупредили: часть денег нужно будет вернуть. В первой половине января 2015 года сотрудники перечислили Михаилу Садовому больше половины полученных премий, более 10,7 миллиона рублей. На что были потрачены бюджетные средства, не установлено. Однако в материалах дела указано, что растратчики воспользовались ими по своему усмотрению.

Примечательно, что Поскочин, которого следствие считает соучастником экс-главы НИИТО, скрылся за границей и объявлен в международный розыск, так что отвечать пере судом пришлось только бывшему руководителю федерального бюджетного учреждения. Вину Михаил Садовой не признает, от каких-либо комментариев пока воздерживается.

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Защита обвиняемого в суде настаивала на том, что дело следует вернуть прокурору. По мнению адвоката Юрия Заковряшина, в обвинении не обозначено, какие конкретно действия совершил Михаил Садовой, а какие - Сергей Поскочин. Каждый из них мог выступать пособником, подстрекателем или же организатором преступной схемы, и, не определив этого, выстроить полноценную защиту обвиняемого не представляется возможным, заявил адвокат.

В ответ прокурор подчеркнул, что сторона защиты лишь пытается затянуть процесс. Суд ходатайство защиты отклонил, следующее заседание по делу назначено на 10 октября, в суд вызовут свидетелей и представителей потерпевшей стороны.

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