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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ехали десять часов

Диспетчера "скорой" осудили за фатальное опоздание врачей
Текст: Вера Черенева
Российская газета - Федеральный выпуск №7677 (214)
В Петербурге к шести месяцам исправительных работ приговорена фельдшер Станции скорой помощи N 4. Исполняя обязанности диспетчера, женщина проигнорировала три вызова к пациенту и отправила бригаду на адрес лишь спустя десять часов. Пациент скончался.

В Следственном комитете по Санкт-Петербургу отмечают, что диспетчер несколько раз за ночь получала звонки от молодой женщины, которая просила срочно направить врачей в микрорайон Шушары, говорила, что у ее 34-летнего мужа лихорадка. Первые три вызова фельдшер не зарегистрировала. Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, через десять часов после первого обращения бригада врачей все-таки приехала к пациенту. Доставили его в больницу имени Боткина, больше шести часов он провел в реанимации, но врачи оказались бессильны: мужчина умер.

Фото: depositphotos.com
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Безутешная вдова написала заявление в правоохранительные органы. Началось расследование. Экспертиза показала, что причиной смерти мужчины стала неуточненная острая кишечная генерализованная инфекция, закончившаяся инфекционно-токсическим шоком.

В региональном Следственном комитете пришли к выводу, что если бы пациента доставили в больницу раньше, то врачи могли бы снизить скорость распространения инфекции. Сказать, что мужчина бы точно выжил, никто не может, тем не менее 10-часовая задержка значительно ухудшила его состояние.

Фельдшера обвинили в халатности. В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга отмечают, что во время заседания в Пушкинском райсуде она признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Ранее фельдшер не попадала в поле зрения правоохранителей. По месту работы ее характеризуют исключительно с хорошей стороны. Этим и можно объяснить мягкость наказания. Тем не менее суд также удовлетворил гражданский иск вдовы, по нему медработник должна выплатить семье умершего мужчины 543 тысячи рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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