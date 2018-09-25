Петербуржец нашел нож в доставленной из ресторана шаверме

Житель Петербурга заказал на дом шаверму через сервис доставки и обнаружил внутри острый нож.

Как сообщил мужчина на своей странице в соцсети, нож он нашел в процессе еды и чудом не поранился.

Петербуржец, мягко говоря, шокирован произошедшим. По его словам, заказ он делал через сервис "Яндекс. Еда". Шаверму ему принесли запечатанной.

Сейчас сервис доставки вместе с рестораном, приготовившим заказ, проводит проверку. По предварительным данным, в момент передачи заказа упаковка шавермы не была вскрыта. "Яндекс. Еда" временно отключил ресторан, с продукцией которого произошел инцидент, от своего сервиса.