В Ленобласти должников задержали при попытке сбежать в Финляндию

В Выборгском районе Ленобласти при попытке пересечь государственную границу с Финляндией были задержаны два нетрезвых молодых человека. Оказалось, что Россию они собирались покинуть из-за долгов.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчины оказали сопротивление, при этом они использовали холодное оружие.

Сотрудники ФСБ задержали нарушителей. При них нашли рюкзаки с продуктами, спиртное, топор, два ножа, веревки, одежду и обувь, а также рыболовные снасти. Оказалось, что у задержанных есть крупные непогашенные задолженности по кредитам. Чтобы скрыться от банков, мужчины решили перейти границу.

Примечательно, что один из задержанных ранее уже жил в Финляндии, но восемь месяцев назад его депортировали в Россию. Сейчас сотрудники ФСБ проводят оперативно розыскные мероприятия и не исключают, что по факту случившегося может быть возбуждено уголовное дело.