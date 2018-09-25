В Петербурге экс-депутата осудили на пять лет за взятку

В Петербурге вынесен приговор бывшему депутату городского парламента Светлане Нестеровой. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, ближайшие пять лет Нестерова проведет в колонии общего режима. Также женщина должна выплатить штраф в размере 6 миллионов 100 тысяч рублей.

Нестеровой вменялось получение взятки в размере пяти миллионов рублей от двух компаний. Следствие пришло к выводу, что коммерческие структуры намеревались с помощью депутата получить контракты на 25 миллионов рублей на проведение экскурсий для пожилых горожан.

Уголовное дело в отношении Нестеровой было возбуждено 2016-м году. Тогда же ее лишили мандата.

Отметим, что на прениях в Красногвардейском районном суде гособвинитель просил для экс-депутата 10 лет лишения свободы.