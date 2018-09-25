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25.09.2018 17:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге мать дала ребенку клофелин вместо антибиотиков

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В петербургскую больницу №5 с отравлением лекарственными препаратами поступила трехлетняя девочка. Оказалось, что она приняла клофелин.

Девочка отравилась по ошибке матери, сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Анапитовой.

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Петербурженка сообщила полицейским, что клофелин она принимает сама по рецепту врача. Накануне женщина заметила, что ее дочь плохо себя чувствует и решила в целях профилактики дать ей антибиотики. Но перепутала упаковки.

Как только стало ясно, что девочка отравилась, мать вызвала "скорую", врачи доставили пациентку в больницу.

В аппарате омбудсмена отмечают, что девочка находится в сознании, опасности для ее жизни нет.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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