В Петербурге мать дала ребенку клофелин вместо антибиотиков

В петербургскую больницу №5 с отравлением лекарственными препаратами поступила трехлетняя девочка. Оказалось, что она приняла клофелин.

Девочка отравилась по ошибке матери, сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Анапитовой.

Петербурженка сообщила полицейским, что клофелин она принимает сама по рецепту врача. Накануне женщина заметила, что ее дочь плохо себя чувствует и решила в целях профилактики дать ей антибиотики. Но перепутала упаковки.

Как только стало ясно, что девочка отравилась, мать вызвала "скорую", врачи доставили пациентку в больницу.

В аппарате омбудсмена отмечают, что девочка находится в сознании, опасности для ее жизни нет.