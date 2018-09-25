Британец из-за любви к россиянке прожил две недели в Пулково

Суд Московского района Петербурга оштрафовал гражданина Великобритании Стивена Бирда за нарушение режима пребывания в России. Вот уже вторую неделю мужчина живет в транзитной зоне Пулково.

Как сообщили "РГ" в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, англичанин должен оплатить штраф в пять тысяч рублей. При этом возложенное наказание не предполагает депортации или запрета на въезд.

Стивен Бирд застрял в транзитной зоне петербургского аэровокзала из-за проблем с документами. Он приехал в Россию несколько лет назад, влюбился в жительницу Иркутска, уехал к ней. Летом этого года у британца истек срок вида на жительство, и он не успел обновить документы. Тогда Бирд решил съездить на родину, чтобы получить новый вид на жительство, но в Москве его не пустили на международный рейс.

На последние деньги мужчина прилетел в Петербург и так и остался в Пулково. Он отказывался покидать аэровокзал, опасаясь, что за этим последует санкция со стороны органов миграционного контроля и ему запретят въезд в Россию, а, значит, семья окажется разделена.

Бирду помогли сотрудники стойки информации, благодаря которым он наладил связь с семьей, также об истории гражданина Великобритании узнали представители посольства. Решение суда Московского района означает, что мужчина теперь может покинуть территорию страны, а потом вернуться к своей семье.