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25.09.2018 17:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Волгоградом мужчина расстрелял троих односельчан

Текст: Ирина Варламова (Волгоград)

В Волгоградской области ссора переросла в стрельбу. 33-летний житель Светлоярского района выстрелил из травматического пистолета в трех молодых мужчин, пришедших к нему домой.

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- В полицию обратились местные фельдшеры, сообщившие, что к ним поступили двое 26-летних мужчин и 20-летний парень. У всех троих были проникающие огнестрельные ранения грудных клеток и предплечий. В настоящее время в отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия". Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

Кроме того, мужчина привлечен и к административной ответственности за стрельбу из оружия в населенном пункте. Пистолет, который принадлежал подозреваемому на законных основаниях, изъят.

По предварительным данным, причина конфликта - женщина, которую оскорбил несдержанный хозяин травматического оружия.

Судя по показаниям одного из потерпевших, подозреваемый оскорбил его сестру. После этого молодой человек вместе с двумя друзьями пришел к обидчику, чтобы поговорить и попросить извиниться. В результате тот открыл по ним огонь.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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