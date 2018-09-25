Под Волгоградом в аварии погиб человек, еще четверо пострадали

Правоохранительные органы проводят проверку ДТП, в результате которого один человек погиб, четверо, в том числе трое детей, ранены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

- В результате ДТП от полученных травм на месте скончалась 68-летняя пассажирка автомашины. Женщина-водитель, а также трое детей в возрасте 1, 3 и 5 лет с различными травмами доставлены в больницу, - уточнили в ведомстве.

Авария произошла в Светлоярском районе Волгоградской области. Автомобиль Toyota Corolla, которым управляла 30-летняя жительница Ханты-Мансийского автономного округа, ехал по трассе Р-22 "Каспий". По предварительным данным, на 57 километре водитель не справилась с управлением, и машина столкнулась с рекламным щитом. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии. На месте работают следственно-оперативная группа Отдела МВД России по Светлоярскому району, экипажи отдельного батальона ДПС.