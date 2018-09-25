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25.09.2018 17:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Руководство астраханской школы уволили за издевательства над учеником

Текст: Николай Грищенко

В Астраханской области руководство Алтынжарской школы и учительница рисования уволены из-за издевательств над школьником. Всего своих постов лишились четверо педагогов. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

Инцидент произошел еще 14 сентября, но известно о ЧП стало только сейчас. Конфликт произошел на уроке рисования, в котором участвовали ученики пятых и седьмых классов. Одному из школьников не хватило места, и он остался рисовать стоя у стены.

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Учительница, как сообщает Интерфакс, подошла сзади и ударила мальчика по голове за то, что ребенок прижался к занавеске. После чего педагог силой заставила его сесть на пол под стол. Одноклассники стали обзывать мальчика и кидать в него обувь. При этом учительница не пресекла скандал. В результате, как написала в заявлении в прокуратуру мама потерпевшего, ребенок начал заикаться и теперь отказывается посещать школу.

Отдел образования Володарского района проверил обращение женщины и все обвинения подтвердились. В итоге незамедлительно была уволена не только учительница рисования, но и вся администрация школы, включая директора.

"Считаем недопустимым любое некорректное отношение к учащимся и родителям со стороны учителей и руководства школ. Все эти случаи мы готовы пресекать максимально оперативно", - прокомментировал ЧП министр образования и науки региона Виталий Гутман.

Он также сообщил, что в Астраханской области создан региональный родительский комитет, куда также можно сообщать о случаях нарушения закона в образовательных организациях. Кроме того, оценку действиям педагогов дадут сотрудники прокуратуры и Следственного комитета.

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