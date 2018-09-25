В Астраханской области коров будут "эвакуировать" на штрафстоянки

В нескольких районах Астраханской области созданы штрафстоянки для коров, гуляющих безнадзорно. Пойти на такой решительный шаг региональным и муниципальным властям пришлось из-за того, что вольно пасущаяся скотина не только в чужой огород забредает, но еще и ДТП на местных трассах провоцирует

За последние несколько лет коровы и праздно шатающиеся бараны, верблюды и лошади стали виновниками уже более полутысячи ДТП! С начала 2018-го зафиксировано 87 таких аварий. При этом один человек погиб.

- Ни в одном другом регионе проблема безнадзорного выпаса животных не достигает астраханских масштабов. Если честно, стыдно за земляков, - прокомментировал ситуацию губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

Чтобы призвать к порядку безответственных владельцев праздно гуляющего КРС, в нескольких районах области и открыли штрафстоянки.

- Чтобы забрать со штрафстоянки корову, ее хозяин должен заплатить тысячу рублей, - сообщил "РГ" заместитель главы администрации поселка Володарский Убербек Такаев. - За прошлый год таким образом нам удалось собрать 32 тысячи рублей. Эти деньги идут на благоустройство стоянок и корм для скота.

Но теперь законодательство ужесточилось. И за нарушение правил выпаса штраф установлен до трех тысяч рублей для частного лица и до 30 тысяч для юридического. За повторное нарушение сумма увеличится. Ну, а если свободно гуляющее животное причинит ущерб здоровью человека и чужому имуществу, штрафы будут доходить до 100 тысяч рублей.

Кстати



До недавнего времени взыскать ущерб за разбитую в ДТП с машиной корову было практически невозможно: узнав, что животное спровоцировало ЧП, его владелец попросту "умывал руки". Мол, я не я, корова не моя. Но теперь откреститься от животного невозможно, благодаря проводимой в регионе кампании по обязательному биркованию коров: в паспорт-бирку внесены все данные о хозяине, включая его мобильный телефон.