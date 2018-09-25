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25.09.2018 17:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Астраханской области коров будут "эвакуировать" на штрафстоянки

Текст: Елена Мелихова (Астрахань)
В нескольких районах Астраханской области созданы штрафстоянки для коров, гуляющих безнадзорно. Пойти на такой решительный шаг региональным и муниципальным властям пришлось из-за того, что вольно пасущаяся скотина не только в чужой огород забредает, но еще и ДТП на местных трассах провоцирует
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

За последние несколько лет коровы и праздно шатающиеся бараны, верблюды и лошади стали виновниками уже более полутысячи ДТП! С начала 2018-го зафиксировано 87 таких аварий. При этом один человек погиб.

- Ни в одном другом регионе проблема безнадзорного выпаса животных не достигает астраханских масштабов. Если честно, стыдно за земляков, - прокомментировал ситуацию губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

Фото: Официальный сайт губернатора Астраханской области
В Астраханской области герефордов стали разводить с помощью ЭКО

Чтобы призвать к порядку безответственных владельцев праздно гуляющего КРС, в нескольких районах области и открыли штрафстоянки.

- Чтобы забрать со штрафстоянки корову, ее хозяин должен заплатить тысячу рублей, - сообщил "РГ" заместитель главы администрации поселка Володарский Убербек Такаев. - За прошлый год таким образом нам удалось собрать 32 тысячи рублей. Эти деньги идут на благоустройство стоянок и корм для скота.

Но теперь законодательство ужесточилось. И за нарушение правил выпаса штраф установлен до трех тысяч рублей для частного лица и до 30 тысяч для юридического. За повторное нарушение сумма увеличится. Ну, а если свободно гуляющее животное причинит ущерб здоровью человека и чужому имуществу, штрафы будут доходить до 100 тысяч рублей.

Кстати

До недавнего времени взыскать ущерб за разбитую в ДТП с машиной корову было практически невозможно: узнав, что животное спровоцировало ЧП, его владелец попросту "умывал руки". Мол, я не я, корова не моя. Но теперь откреститься от животного невозможно, благодаря проводимой в регионе кампании по обязательному биркованию коров: в паспорт-бирку внесены все данные о хозяине, включая его мобильный телефон.

Власть Работа власти Регионы Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астраханская область
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