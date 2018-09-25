Власти Астраханской области ведут отчаянную борьбу с... коровами. Вернее, с их безответственными владельцами. Буренок практически приравняли к автотранспорту, создав для них штрафстоянки, на которые эвакуируют рогатых нарушительниц. А чтобы хозяевам было неповадно выпускать скот "на вольные хлеба", для них установили штрафы.

- Чтобы забрать со штрафстоянки корову, ее хозяин должен заплатить тысячу рублей, - сообщил "РГ" замглавы администрации поселка Володарский Умербек Такаев. - За прошлый год таким образом нам удалось собрать 32 тысячи рублей. Эти деньги идут на благоустройство стоянок и корм для скота.

Но теперь законодательство ужесточилось. И за нарушение правил выпаса штраф установлен до трех тысяч рублей для частного лица и до 30 тысяч для юридического. За повторное нарушение сумма увеличится. Ну а если свободно гуляющее животное причинит ущерб здоровью человека и чужому имуществу, штрафы будут доходить до 100 тысяч рублей.

Причина введения столь жестких мер очевидна. За последние несколько лет не только коровы, но и праздно шатающиеся бараны, верблюды и лошади стали виновниками уже более полутысячи ДТП! С начала 2018-го зафиксировано 87 таких аварий. При этом один человек погиб. Машины разбиты, но взыскать ущерб в таких случаях раньше было невозможно. Владелец животного попросту "умывал руки": мол, я не я, корова не моя. Но теперь откреститься от собственной животинки невозможно благодаря проводимой в регионе кампании по обязательному биркованию коров: в паспорт-бирку внесены все данные о хозяине, включая его мобильный телефон.