В Сочи на соревнованиях скончался триатлонист из Новокузнецка

В Сочи во время соревнований по триатлону скончался 44-летний участники из Новокузнецка. По данным организаторов, мужчина почувствовал себя плохо на беговом этапе.

- Потерял сознание. Ему была оказана медицинская помощь, проведены реанимационные действия. После его госпитализировали, но спустя некоторое время нам сообщили, что он скончался в больнице, - рассказали устроители мероприятия на официальной странице соревнования в Facebook.

Как выяснилось, до бегового этапа триатлонист проплыл полтора километра, а также проехал на велосипеде 40 километров. Пробежать же предстояло десять километров.