По социальным сетям разлетелся минутный ролик, в котором юноша рассказывает, что его заперли в холодильной камере сетевого супермаркета "Пятерочка". На видео - коробки с замороженной курицей, пельменями и прочей "заморозкой", а парень за кадром обращает внимание на то, что дверь в холодильник закрыта. Через некоторое время замок открывают две сотрудницы магазина со словами: "Пусть сидит, греется. Выходи, садись на ящик и жди".

Между "задержанным" и женщиной в униформе магазина завязывается разговор, в котором она обвиняет его в краже. Подросток отвечает, что ничего не трогал.

- В полицию обратилась женщина и рассказала, что ее 16-летнего сына заперли в подсобном помещении магазина "Пятерочка". Нанесли ему телесные повреждения. Прибывшие на место сотрудники полиции факта кражи именно этим ребенком не установили и выдали ему направление на судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, женщина обратилась в прокуратуру по факту оскорбления ее ребенка персоналом магазина, назвавшим его вором, - рассказала "РГ" врио начальника пресс-службы МВД по ХМАО Наталья Мугалева.

Сама мама мальчика рассказывает:

- Продавцы задержали его, так как заподозрили, что он что-то украл в магазине. Но при обыске ничего у него не нашли. Его насильно закрыли в морозильную камеру, разрешили позвонить брату.

Мы приехали в магазин, но меня туда вообще не пускали. Пустили только тогда, когда я вызвала полицию. Все происходящее в магазине сын сумел записать на видео, которое и опубликовал в социальных сетях.

На произошедшее в "Пятерочке" отреагировало Следственное управление СК России по ХМАО - Югре. Следователи организовали проверку по признакам незаконного лишения человека свободы, не связанного с его хищением (статья 127 УК РФ). Для того чтобы принять процессуальное решение, правоохранителям предстоит расследовать произошедшее, опросить работников магазина, подростка, его родителей и очевидцев случившегося.

Оперативный комментарий представителей торговой сети получить не удалось. В сургутской "Пятерочке" "РГ" сообщили, что "все комментарии о магазине дают только в центральном аппарате X5 Retail Group - компании, в которую входит сеть "Пятерочка". Тем не менее спустя какое-то время компания сообщила, что разберется в ситуации.

Ретейлеры жалуются: к каждому батону колбасы охранника ведь не приставишь. И закладывают до 5 процентов ущерб от потерь в цену

Чтобы выяснить, чем все-таки может быть вызван беспредел во внутренней политике "Пятерочки", не носит ли он общий характер для всей сети, мы обратились к директору магазина одной из екатеринбургских "Пятерочек". Вот что она сообщила на правах анонимности.

Продавцы, заподозрив, что мальчик что-то украл в магазине, заперли его в холодильной камере. Фото: vk.com / Владимир Долматов

Ретейлеры жалуются на потери от краж, но прятать товар в витрины ради его сохранности все равно невыгодно: свободный доступ увеличивает оборот более чем в 2,5 раза. Убытки от воровства составляют примерно 1,5 процента оборота. Магазин нашего формата - шаговой доступности с оборотом в 4,5-5 миллионов рублей в месяц - от воров теряет около 15 тысяч. Разовый ущерб, как правило, не превышает тысячи рублей. Магазины закладывают процент потерь в продажную стоимость товара, обычно до пяти процентов его стоимости. В результате ущерб от краж оплачивают честные покупатели. Но в некоторых магазинах определенный процент ущерба от краж заставляют компенсировать сотрудников, к каждому батону колбасы охранника ведь не приставишь. Возможно, именно этим объясняется "усердие" персонала "Пятерочки" в Сургуте. По крайней мере на Урале известны случаи, когда целые коллективы "Пятерочки" увольнялись, если на них пытались "навесить" потери от краж. Между тем в Сургуте это первый большой скандал, связанный с торговыми сетями. "Пятерочка" в регионе одна из самых популярных в городе, насчитывается более 30 торговых точек. "Пятерочка" давно и регулярно отмечается в скандальной хронике по всей стране.

Досье "РГ"

В ноябре прошлого года громкий резонанс вызвал случай заточения ребенка в магазине "Пятерочка" в Ростове-на-Дону. Охранник, заподозрив школьника в краже, не отпускал его из помещения. В Санкт-Петербурге произошел конфликт между сотрудниками магазина и 89-летней пенсионеркой, в результате чего пожилая женщина, ветеран Великой Отечественной, пострадала - получила перелом шейки бедра. В Сочи во время конфликта продавец-мужчина ударил по лицу покупательницу, нечаянно разбившую бутылку коньяка и не соглашавшуюся ее оплатить, в Копейске Челябинской области охранники, заподозрив мужчину в краже, заставили его отжиматься на грязном полу. В апреле 2016 года охранник универсама "Пятерочка" на Стародеревенской улице в Сестрорецке напал на 89-летнюю пенсионерку, заподозрив ее в краже продуктов. Пострадавшая угодила в больницу №40, скорую помощь и полицию вызвали очевидцы конфликта.

Ответ "пятерочки": сам забежал

Все причастные к инциденту сотрудники отстранены от работы, сообщили "Российской газете" в пресс-службе X5 Retail Group, включающей сеть "Пятерочка".

А также уточнили, что компания "провела оперативное разбирательство ситуации". И получается, что "подросток, будучи заподозренным в краже, пытался убежать из магазина через подсобные помещения и забежал в камеру охлаждения. Сотрудники частного охранного предприятия, обслуживающего магазин, удерживали дверь камеры около 30 секунд, затем дверь была открыта и подросток дожидался полиции в зоне разгрузки.

Компания передала материалы полиции и проведет более тщательное расследование инцидента". Так что пока представители торговли не готовы делать какие-либо выводы ни морального, ни делового, ни юридического характера.

Их сделал председатель Союза потребителей России Петр Шелищ, к которому обратилась "РГ":

"Задержание подростка насильно, даже если его подозревают в краже, тем более в таких условиях - это уголовно наказуемое деяние за незаконное лишение свободы. Но проблема гораздо глубже, чем кажется. Как должны действовать сотрудники, охранники магазина, если они подозревают покупателя в краже? Общих правил нет. Конечно же, администрация магазина должна выработать стандарты поведения своих сотрудников. Но, на мой взгляд, нужен государственный нормативный акт, регламентирующий такие ситуации. Понятно также и то, что издержки, связанные с кражами товара в магазинах, закладываются в стоимость наших покупок".

Подготовил Евгений Гайва.

Мнение

Следственный комитет начал проверку очередной дикой выходки в супермаркете. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы человека, не связанное с его хищением". Прокуратура Сургута тоже приступила к проверке, но первое, что заявили прокуроры, - родители подростка к ним не обращались. Что будет по результатам проверки, угадать не сложно: слишком частыми стали подобные случаи. Конкретного охранника или продавца могут и уволить. Если есть официальный ЧОП, то ему погрозят, но сомнительно, что отнимут лицензию. В крайнем случае фирма поменяет имя и получит новое "разрешение на работу". И в итоге получается замкнутый круг: надзор за магазинной охраной лежит на Росгвардии - именно там выдают лицензии, принимают у них экзамены на знание законов. Но большинство охранных контор создают выходцы из органов, а на работу нанимают граждан "подешевле" - тех, которым можно много не платить. Это подтверждают и родители подростка. Они заявили прессе, что полиция не выявила факта кражи, но и действиями продавцов заниматься не стала. Серьезных ЧОПов, где нет проблем со знанием законов и с порядком, не очень много, а магазинов - куда больше, особенно недорогих, к которым относится сургутский. В очень недешевой "Азбуке вкуса" охрана вряд ли позволит себе подобное.

Последний похожий инцидент произошел в Екатеринбурге. Там в полицию пришла мать юноши, который страдает детским церебральным параличом. По ее словам, сына избил сотрудник сетевого магазина электроники, потребовавший, чтобы тот больше туда не приходил, так как якобы может повредить гаджеты. В травмпункте зафиксировали ушиб грудной клетки и повреждение связок стопы.

Подготовила Наталья Козлова.