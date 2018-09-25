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25.09.2018 11:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тюменской области нашли зараженные куриным пометом земли

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО Фото: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО
Фото: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО

В Тюменском районе, у поселка Боровское, обнаружен участок с кучами токсичного куриного помета.

Нарушение было выявлено во время планового осмотра сельхозугодий, который проводил инспектор регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
За переработку отходов будет отвечать единая организация

Участком площадью 153,5 гектаров владеет местная птицефабрика. В ходе обследования было установлено, что часть его - около 13 гектаров - загрязнена птичьим пометом.

"Отходы складируются кучами высотой один-два метра с помощью бульдозеров, при этом участок без гидроизоляции, не защищен от осадков. Так что все вредные микроорганизмы, которые содержит помет, попадают в почву", - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Контролеры намерены проверить деятельность птицефабрики и привлечь виновных к ответственности по ч. 2 ст. 8.6 и ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (если будут получены доказательства порчи земли).

Общество Экология Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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