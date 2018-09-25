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Рубрика: Происшествия

Тюрьма заплатит

Верховный суд защитил права заключенных
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7677 (214)
Если у заключенного на счету нет денег, то копии необходимых ему документов он должен получать от Службы исполнения наказаний бесплатно.

Такое решение принял Верховный суд, изучив жалобу одного осужденного гражданина. Он хотел обратиться в Конституционный суд РФ, но администрация СИЗО отказалась выдать ему копии необходимых документов, ссылаясь на приказ минюста. В итоге высокая судебная инстанция доступно объяснила тюремному ведомству, что конституционное право гражданина на защиту важнее внутренней ведомственной инструкции.

Фото: Аркадий Колыбалов
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Суть в следующем - заключенного перевели из колонии в СИЗО Хабаровского края, где он обратился к начальству с заявлением и попросил справку в двух экземплярах о том, что он получил срок. Справку ему не дали. Второе заявление было с просьбой выдать из его личного дела заверенные копии постановлений о дисциплинарных взысканиях.

Заключенному, который писал про свои конституционные права, объяснили - копии из дела только за его счет.

Сиделец оспорил решения сотрудников СИЗО в суде, попросив обязать руководство изолятора выдать ему нужные справки. Но местные суды решили, что начальство СИЗО поступило правильно.

Верховный суд РФ согласился, что выдача справок руководством СИЗО законом не предусмотрена.

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Но наша Конституция (статья 46) каждому гарантирует судебную защиту его прав. Ну а реализация этого права предусмотрена в том числе и путем обращения в Конституционный суд с индивидуальной жалобой.

К жалобе необходимо приложить копию официального документа, который бы подтвердил право заявителя на обращение. И предоставление такого документа является обязательным для обращения в Конституционный суд.

Заявитель должен приложить не только копии судебного акта, но и копии "иных правоприменительных решений по своему делу".

Верховный суд РФ подчеркнул - Закон "О Конституционном суде РФ" вменяет в обязанность должностного лица или органа, рассматривающего дело, выдать заявителю копию такого документа по его требованию.

А еще из материалов дела Верховный суд увидел, что на момент обращения заключенного к руководству СИЗО с просьбой выдать копии постановлений на его лицевом счету денег не было.

Но местные суды, рассматривая это дело, не приняли во внимание пустой счет и не стали выяснять, была ли возможность у заявителя оплатить копии запрашиваемых постановлений.

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Вот что еще сказал Верховный суд: рассматривая дело и давая оценку действиям сотрудников СИЗО, суды должны были руководствоваться статьей 15 Кодекса административного судопроизводства. В этой статье прописаны правила о выборе правового акта исходя из их иерархии, какой акт важнее.

Безусловно, право на защиту конституционных прав человека стоит выше приказа министерства, подчеркнула высшая инстанция.

Вот что дословно сказал Верховный суд - "отбывание осужденным в исправительном учреждении назначенного по приговору суда наказания в виде пожизненного лишения свободы, равно как и нахождение осужденного в следственном изоляторе, не должно негативно влиять на реализацию его фундаментального права на судебную защиту посредством конституционного судопроизводства".

Высокая инстанция отменила старые решения и сама обязала СИЗО по Хабаровскому краю выдать заключенному документы, которые он просил.

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