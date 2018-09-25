Ураганы типа Флоренс, 18 тайфунов, обрушившихся на Китай в этом году, сильнейшие природные катаклизмы и жара во многих странах. Ко всему этому мы должны привыкать, утверждают ученые. Климат становится нервным и капризным. Вина за это полностью возложена на глобальное потепление, а значит, на человека.

Гигантскими выбросами парниковых газов он спровоцировал резкий рост температуры на планете. И хотя еще раздаются отдельные голоса, что не все так очевидно, что это естественный циклический процесс, что скоро начнется глобальное похолодание, но вряд ли они уже смогут оправдать действия человека.

В нашей стране потепление идет быстрее, чем в остальном мире, что может во многих регионах привести к технологическим катастрофам

Близок к апокалиптическому и последний сценарий минприроды РФ. Подчеркивается, что в нашей стране потепление идет быстрее, чем в остальном мире, это может вызвать затопление поселков, аварии на электростанциях, нефтяные загрязнения. Стране угрожают засухи в одних регионах и наводнения в других. Это может разрушить захоронение радиоактивных веществ и гражданской инфраструктуры и в конечном счете привести к технологической катастрофе. Неотвратимые бедствия принесет таяние вечной мерзлоты.

Население подвергнется эпидемическим заболеваниям. Вероятен рост числа больных кишечными и паразитарными инфекциями, так как микроорганизмы быстрее размножаются в продуктах в теплую погоду.

Кроме того, расширившийся из-за потепления ареал обитания насекомых-вредителей нанесет серьезный ущерб лесам многих регионов России. Это приведет к увеличению пожарной опасности, а также подрыву лесохозяйства и изменению условий обитания животных и растений. Кроме того, следует ждать схода лавин и селей.

Вообще, Россия, по сути, первой принимает на себя самые сильные удары климата. Почему? Версии разные, но последние научные "улики" указывают на Арктику. Именно она меняет уже сформировавшиеся представления о будущем климате, ставит под сомнение Парижское соглашение ООН по климату, которое подписали 192 государства, обязавшись сократить выбросы парниковых газов.

Дело в том, что в российской арктической зоне ученые зафиксировали рекордное для XXI века повышение температуры. Она превысила норму сразу на 3,23 градуса, а максимальные показатели были в Якутии и на Чукотке - на 4,07 градуса выше нормы. Такое потепление является критическим. Ученые утверждают, что даже если до конца века удастся остановить прирост температуры на планете 2 градусами Цельсия, что предусмотрено Парижским соглашением, это уже не спасет Землю от серьезных катаклизмов. Этот вывод следует из доклада группы ученых под руководством Уилла Стеффена. "Ставка только на сокращение выбросов углекислого газа себя не оправдывает. Дело в том, что температура на Земле зависит не только от них, - говорит ученый. - По мере потепления включаются многие механизмы, которые ранее молчали, а теперь они начинают набирать силу, оттесняя на вторые роли парниковые газы. Мы можем вообще прекратить выбрасывать в атмосферу углекислоту, но начавшиеся по вине человека процессы давно включены. Теперь уже они начинают определять будущий климат. Это называется эффект положительной обратной связи".

Почему именно холодная Арктика становится самым уязвимым местом для нарастания глобального потепления? Почему вроде бы небольшое количество тепла дает здесь эффект снежного кома? Механизм, по мнению ученых, примерно такой. Незначительное количество тепла расплавляет яркий белый лед, отражающий солнечные лучи. В итоге открываются большие темные поверхности океана, а он уже поглощает солнечный свет, работая на потепление. Поглощенное тепло продолжает нагревать лед, он тает, открывая новые темные площади, что дополнительно работает на потепление. Вот такая она, положительная обратная связь.

Что же делать нам в такой ситуации? Прежде всего, по мнению Стеффена, надо как можно быстрей осознать, что ситуация с климатом стремительно меняется, что ситуация куда тревожней, чем представлялось еще несколько лет назад, что Парижское соглашение не даст ожидаемого эффекта. И начинать действовать.

Кстати



Антарктика начала зеленеть! По данным ученых, с 1950 года покров мха на ледяном континенте увеличился в 4-5 раз. Виновник, конечно, глобальное потепление. Оно добралось до самых суровых и отдаленных точек планеты. Особенность местного климата и экосистемы такова, что даже относительно небольшой рост среднегодовой температуры может серьезно сказаться на почве и растениях Антарктики. Вполне вероятно, что пойдут в рост и начнут распространяться еще два вида местной флоры, более сложные, чем мох, - луговик антарктический и мшанка антарктическая.