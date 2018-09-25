За полгода из-за халатности взрослых из окон выпало 717 детей

По инициативе Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой региональные детские омбудсмены впервые подсчитали, сколько детей гибнет из-за халатности и невнимательности взрослых. Об этом она рассказала в интервью "Российской газете".

- По нашим данным, с начала этого года из открытых окон выпали 717 детей, - озвучила страшную цифру Анна Кузнецова. - Вы только вдумайтесь, за шесть месяцев не стало фактически целой большой школы. Это страшно. Почему же тогда на каждой двери до сих пор не весит предупреждение: "Осторожно! Дети в окне!"? Мы научились оказывать высокотехнологическую помощь, но не можем закрыть окно или поставить на него защиту.

Детский омбудсмен напомнила, что дети, предоставленные сами себя, чаще попадают в беду. Самое опасное время - это лето. Даже те дети, которые отправляется в детский лагерь, проводят там максимум месяц, а оставшиеся два месяца ими не занимается никто.

- Поэтому я считаю важным организовывать досуг детей на все каникулярное время и не только, - подчеркнула Анна Кузнецова.

Полный текст интервью с Анной Кузнецовой читайте в номере "РГ" от 26 сентября.