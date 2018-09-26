Патрушев заявил об опасности повторения в Афганистане сирийского сценария

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил об опасности повторения в Афганистане сирийского сценария с участием "ИГ" (запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" - прим. ред.).

Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза Евгений Аношин, об этом Патрушев заявил на проходящих в Тегеране многосторонних консультациях по урегулированию ситуации в Афганистане, в которых принимают участие делегации из России, Афганистана, Индии, Ирана и Китая.

"Сегодня можно говорить об опасности повторения данного сценария на территории Афганистана", - подчеркнул Патрушев. При этом он отметил возросший военный потенциал талибов (движение запрещено в РФ - прим. ред.), а именно их способность осуществлять масштабные и хорошо подготовленные нападения на административные центры афганских провинций.

Говоря о кризисе в Афганистане, секретарь Совбеза заметил, что он не имеет военного решения, единственная возможность урегулирования политических проблем в Афганистане - достижение общеафганского согласия политическими средствами при активном международном содействии.

"Военные успехи талибов подтверждают несостоятельность ставки на силовое принуждение традиционной афганской оппозиции к переговорам, - заявил секретарь СБ РФ. - Можно констатировать, что это происходит, несмотря на более чем 17-летнее присутствие США в Афганистане".

Как считают участники тегеранских консультаций, активность боевиков в Афганистане способна сорвать предстоящие выборы президента и парламента этой страны. Сейчас правительство Афганистана, по оценкам международных экспертов, контролирует около 40 процентов территории страны. При этом общая численность противостоящих центральным афганским властям террористов в настоящее время оценивается в 60 тысяч.

В то же время, по мнению Николая Патрушева, России, Афганистану, Индии, Ирану и Китаю удастся наладить регулярный механизм консультаций по урегулированию ситуации в Афганистане по линии секретарей Совбезов. Участники встречи также отметили позитивное значение базы данных террористических организаций, созданной ФСБ России. "Надеюсь, что наше первое заседание заложит необходимую основу для создания механизма регулярных консультаций", - подчеркнул секретарь российского Совбеза.

В свою очередь секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что реакция на террористический акт в иранском Ахвазе выявила двойные стандарты в подходе ряда стран к терроризму. 22 сентября во время военного парада в Ахвазе был совершен теракт. Огонь открыли неизвестные вооруженные люди, находившиеся за трибуной. Не менее 29 человек погибли, еще около 60 получили ранения.

"Этот террористический акт в очередной раз показал, что ряд стран используют двойные стандарты в оценке терроризма", - заявил Шамхани. По его словам, это событие выявило тех, кто поддерживает терроризм в мире, поскольку именно эти страны не осудили этот теракт.