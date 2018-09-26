В Рязани в ДТП с маршруткой получили травмы десять человек

В Рязани грузовик столкнулся с микроавтобусом. Все пассажиры маршрутки получили травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Авария произошла в 07.00 на выезде из Рязани на Ряжском шоссе. По предварительной информации, у грузового автомобиля лопнуло заднее левое колесо, из-за технической неполадки его вынесло на встречную полосу. На встречке грузовик задел по касательной самосвал.

Микроавтобус с пассажирами ехал по маршруту "Рязань-Взметново". Маршрутка двигалась следом за грузовиком, у которого случилась неполадка, в попутном направлении. Предварительно, водитель маршрутки не справился с управлением, и машина врезалась в грузовик.

В момент аварии в микроавтобусе находились десять человек. Все пассажиры получили различные травмы, им была оказана помощь, уточнили в ведомстве.

В региональном главке МЧС сообщили, что на ликвидацию аварии выезжали спасательный и пожарный автомобили, трое пожарных и пять специалистов аварийно-спасательной службы.