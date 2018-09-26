Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 4,5 км

В среду утром на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир в семи километрах от Северо-Курильска, зафиксировали пепловый выброс на высоту до 4,5 километра.

"Шлейф распространился на пять километров к востоку от вулкана", - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.

Угрозы для людей нет. О пеплопадах в городе информации не поступало. Запаха сероводорода не ощущается.

Справка "РГ"



Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно. В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.