На Камчатке избивший рыбинспекторов браконьер предстанет перед судом

Уголовное дело жителя поселка Усть-Камчатск, которому вменяется избиение инспекторов рыбоохраны, направлено в суд. Об этом сообщает прокуратура Камчатского края.

Как считает следствие, 1 июня этого года обвиняемый вместе с еще одним мужчиной пришли на территорию районного отдела Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Они стали предъявлять претензии сотрудникам по поводу наложенных на них штрафов за браконьерство.

Конфликт перерос в драку.

- Злоумышленники нанесли работникам отдела несколько ударов по лицу и ногам, причинив им телесные повреждения, - рассказала старший помощник прокурора края Лариса Шунина.

Она отметила, что обвиняемый раньше неоднократно првилекался к административной ответственности за браконьерство.

Уголовное дело рассмотрит Усть-Камчатский районный суд. Максимальное наказание, которое может грозить фигуранту, - пять лет лишения свободы.