Следователи в Приморье начали проверку деятельности детского лагеря

Следком РФ по Приморскому краю начал доследственную проверку по факту незаконной деятельности детского лагеря, сообщается на сайте ведомства.

Поводом послужила информация о ненадлежащей организации шлюпочного похода от острова Русский до побережья Хасанского района. Его 37 несовершеннолетним участникам даже потребовалась помощь спасателей.

Дело было еще летом, но стало известно о ЧП только сейчас. Об этом случае упомянул на пресс-конференции во вторник замглавы приморского главка МЧС Леонид Маковецкий как о примере деятельности спасателей в минувший пляжный сезон.

Дети на шлюпках должны были пройти примерно сорок километров по прямой от бухты Новик до бухты Баклан, но устали. Для их эвакуации вызвали спасателей. В Хасанском районе их пригрели и накормили. По словам Маковецкого, о предполагаемом морском походе группа не сообщала в соответствующие службы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.