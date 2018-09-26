Сотрудник детдома в ЕАО пойдет под суд из-за гибели воспитанника

В Еврейской автономии завершено расследование уголовного дела о гибели воспитанника Валдгеймского детского дома.

Напомним, 2 июня 14-летний мальчик утонул во время купания в озере. Туда он отправился с другими детьми с разрешения воспитателя.

- К трагедии привело ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей сотрудником ОГОБУ "Детский дом № 3" в селе Валдгейм. Согласно должностной инструкции, основным долгом воспитателя является сохранение жизни и здоровья подопечных детского учреждения, - подчеркнула старший помощник руководителя областного следственного управления СК Алина Афанасьева.

После проверки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Оно утверждено прокуратурой Биробиджанского района и направлено в суд.