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26.09.2018 15:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии грузовик сбил насмерть 11-летнюю девочку на остановке

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Страшная авария унесла жизнь 11-летней девочки. Трагедия произошла в селе Михайловка Уфимского района утром 26 сентября.

Фото: Управление ГИБДД МВД по РБ
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В республиканском управлении ГИБДД сообщили предварительные данные. В соответствии с ними у грузовика Shacman на спуске отказали тормоза. Его водитель потерял управление и наехал на девочку, стоявшую на остановке. После этого грузовик врезался в припаркованный тут же автомобиль Lada Largus, а затем опрокинулся.

- Девочка от полученных травм погибла на месте. Водителя грузовика увезли в больницу, - сообщили в управлении ГИБДД МВД по Башкирии.

Позже стало известно, что девочка, которой в середине октября должно было исполнится 12 лет, жила в Уфе. Она приехала в Михайловку на занятия в местную музыкальную школу, перед аварией только сошла с автобуса.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
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