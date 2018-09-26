В Нижнем Новгороде возбудили дело о стрельбе по маршрутке

В столице Приволжья возбудили уголовное дело из-за стрельбы по автобусу с пассажирами. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

По данным предварительного расследования, около 23 часов 15 сентября в Сормовском районе неизвестный стрелял в маршрутное такси № 95. К счастью, никто не пострадал, личность преступника устанавливается.

Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ ("хулиганство"). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.