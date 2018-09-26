В Кузбассе отправили в колонию двоих рабовладельцев

Почти восемь лет колонии на двоих получили 39-летний уроженец Азербайджана и его 34-летняя сожительница за использование рабского труда и насилие над людьми.

Как установили следствие и суд, сожители оказывали на территории Мариинского района ремонтно-строительные услуги. С осени 2014 года у них стали проживать двое работников, мужчина и женщина. Когда весной 2015-го они сообщили, что переезжают на постоянное место жительства в Мариинск, работодатель жестоко избил женщину, нанося ей удары лопатой. Запуганную пару заставили работать за булку хлеба в день и пачку макарон в неделю. Зимой они ходили в летней обуви и полураздетыми. Хозяева следили за каждым шагом своих рабов, при любой провинности избивали и запирали в погребе. Женщина трижды пыталась сбежать, но безуспешно.

После очередного побега, совершенного уже вдвоем в октябре 2015-го, работодатели, узнав, где прячутся жертвы, через несколько дней вернули их обратно. Побоями "предприниматели" не ограничились: по очереди вывезли работников в лес и заставили копать могилы.

Только в июне 2016-го женщине удалось вырваться из заточения и обратиться в правоохранительные органы. Работодателей задержали и взяли под стражу.

- Со следствием они не сотрудничали, вины не признали, - сообщили "РГ" в региональном следственном управлении СК РФ. - Но собранные доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. За использование рабского труда, насилие и угрозы его применения подсудимым назначено наказание: мужчине четыре с половиной года, а женщине - три года и три месяца лишения свободы в колонии общего режима.