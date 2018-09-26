Новости

В Петербурге МВД проводит проверку видео с облитыми мужчинами в метро 16:14
Ребенок получил травму головы на аттракционе в московском парке 15:51
Первыми на "Формулу-1" в Сочи прибудут Феттель и Хэмилтон 15:46
Москвичам посоветовали брать пример с японцев в вопросе питания 15:43
Экс-премьер Франции поборется за пост мэра Барселоны 15:42
Бабич: Углубление интеграции с Беларусью - приоритетная задача России 15:31
В Башкирии грузовик сбил насмерть 11-летнюю девочку на остановке 15:30
Индексация пенсий работающим пенсионерам может возобновиться 15:30
Минпросвещения заявило о подготовке специалистов по "умершим" профессиям 15:30
Матвиенко назвала провокацией задержание в Норвегии сотрудника Совфеда 15:18
В РЖД прокомментировали проект новой ветки в Шереметьево 15:16
Песков не подтвердил сообщения об отказе Москвы принимать Нетаньяху 15:13
Модернизированные иранские ракеты показали на видео 15:11
Наталья Мальцева рассказала о своей борьбе с раком 15:10
Глеб Никитин принес присягу губернатора Нижегородской области 15:03
В Мурманской области задержали высокопоставленного чиновника 15:02
В Кузбассе отправили в колонию двоих рабовладельцев 14:55
"Ахмат" в Кубке России победил "СКА-Хабаровск" по пенальти 14:54
71-летний Роберт Инглунд вернется к роли Фредди Крюгера 14:54
В Махачкале задержан брат экс-главы Дагестана Раджаб Абдулатипов 14:52
В калининградском зоопарке открылся "дом престарелых" для медведей 14:34
Объявлены победители конкурса на разработку концепций площадок реновации 14:30
Информация о ЧП в деловом центре "Белая площадь" не поступала в МЧС 14:22
Безработица в России упала до рекордного уровня 14:21
В Башкирии изъяли 13 тысяч литров нелегального спирта 14:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с ценами на жилье до конца года
Что будет с ценами на жилье до конца года
Верховный суд разъяснил, как правильно досрочно возвращать кредит
Верховный суд разъяснил, как правильно досрочно возвращать кредит
В "РГ" покажут спектакль по книге Якова Миркина
В "РГ" покажут спектакль по книге Якова Миркина
26.09.2018 14:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе отправили в колонию двоих рабовладельцев

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Почти восемь лет колонии на двоих получили 39-летний уроженец Азербайджана и его 34-летняя сожительница за использование рабского труда и насилие над людьми.

Жителя Саратовской области осудили на 23 года за убийство ребенка

Как установили следствие и суд, сожители оказывали на территории Мариинского района ремонтно-строительные услуги. С осени 2014 года у них стали проживать двое работников, мужчина и женщина. Когда весной 2015-го они сообщили, что переезжают на постоянное место жительства в Мариинск, работодатель жестоко избил женщину, нанося ей удары лопатой. Запуганную пару заставили работать за булку хлеба в день и пачку макарон в неделю. Зимой они ходили в летней обуви и полураздетыми. Хозяева следили за каждым шагом своих рабов, при любой провинности избивали и запирали в погребе. Женщина трижды пыталась сбежать, но безуспешно.

После очередного побега, совершенного уже вдвоем в октябре 2015-го, работодатели, узнав, где прячутся жертвы, через несколько дней вернули их обратно. Побоями "предприниматели" не ограничились: по очереди вывезли работников в лес и заставили копать могилы.

Только в июне 2016-го женщине удалось вырваться из заточения и обратиться в правоохранительные органы. Работодателей задержали и взяли под стражу.

- Со следствием они не сотрудничали, вины не признали, - сообщили "РГ" в региональном следственном управлении СК РФ. - Но собранные доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. За использование рабского труда, насилие и угрозы его применения подсудимым назначено наказание: мужчине четыре с половиной года, а женщине - три года и три месяца лишения свободы в колонии общего режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков не подтвердил сообщения об отказе Москвы принимать Нетаньяху
Памфилова попросила главу Хакасии объяснить отказ от участия в выборах
Следователи попросили суд освободить из-под стражи сестер Хачатурян
Госдума приняла во втором чтении проект о днях для диспансеризации
В соцсетях высмеяли Порошенко, "потерявшегося" в ООН