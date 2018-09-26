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26.09.2018 09:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье из-за схода грузовых вагонов задержаны семь поездов

Текст: Надежда Столярчук

Из-за схода с рельсов грузового поезда на перегоне Куэнга - Приисковая Могочинского региона Забайкальской железной дороги задержаны семь поездов дальнего следования.

Фото: depositphotos.com
В Иркутской области сошел с рельсов грузовой поезд

Как сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги, это поезда №7 "Владивосток - Новосибирск", № 391 "Благовещенск - Чита", №99 "Владивосток - Москва", №77 "Нерюнгри - Новосибирск", №100 "Москва - Владивосток", №2 "Москва - Владивосток", №208 "Новокузнецк - Владивосток".

- Также на станции Приисковая был задержан пригородный пассажирский поезд №6212 сообщением Шилка - Чернышевск-Забайкальский, пассажиров которого к месту назначения доставили автобусом. Для пассажиров поездов дальнего следования организовано питание, - добавили в ведомстве.

ЧП на перегоне Куэнга - Приисковая произошло днем 25 сентября - здесь сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. На месте происшествия работают восстановительные поезда и комиссия ЗабЖД, устанавливающая причину аварии.

По последним данным, движение по одному пути на перегоне частично восстановлено.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Забайкальский край
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