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26.09.2018 13:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Директор колледжа в Дагестане выписала фиктивные премии на 700 тысяч

Текст: Александр Гавриленко

В Дагестане возбуждено дело против директора Колледжа народных промыслов и туризма города Дербента. Ее подозревают в махинациях и крупном служебном подлоге, сообщили в пресс-службе республиканского СК.

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По версии следствия, в 2016 году директор дала указание главному бухгалтеру заполнить платежные ведомости без даты на общую сумму 700 тысяч рублей. Деньги якобы должны были пойти на выплату премии работникам. Однако платить своим подчиненным она не собиралась. Вместо этого директор вписала фальшивые подписи от лица сотрудников и сама завершила их как руководитель.

Расследование уголовного дела продолжается. Если вина подозреваемой подтвердится, то помимо материального наказания ей грозит до двух лет тюрьмы.

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