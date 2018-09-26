Две женщины погибли в ДТП под Новгородом

Полиция Новгородской области выясняет обстоятельства ДТП на 471-м километре трассы М-11, в котором погибли две женщины.

Как сообщает УМВД по Новгородской области, грузовик Mercedes Actros, за рулем которого был 47-летний водитель, въехал в стоящий у обочины микроавтобус Mercedes Sprinter.

На участке трассы, где произошла авария, остановка не предусмотрена, из-за ограждений отсутствует съезд на обочину. Установлено, что у микроавтобуса произошла поломка, и водитель принял решение остановиться на дороге. Фура, следовавшая в попутном направлении, в прямом смысле протаранила микроавтобус.

В результате столкновения еще до приезда "скорой" скончались две женщины, находившиеся в салоне микроавтобуса. Еще четверо пассажиров госпитализированы в больницы Великого Новгорода.